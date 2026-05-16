استاندار خوزستان در پیامی فرا رسیدن هفته ارتباطات و روابط عمومی را تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمد رضا موالی زاده در بخشی از این پیام گفت: هفته ارتباطات و روابط عمومی، یادآور نقش بیبدیل امانتداران راستین عرصه اطلاعرسانی و جهادگران خط مقدم جنگ نرم است؛ مردان و زنانی که با قلم و تصویر، پشت جبههها را به سنگرهای آگاهی و امید تبدیل کردند.
متن کامل این پیام بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
هفته ارتباطات و روابط عمومی، یادآور نقش بیبدیل امانتداران راستین عرصه اطلاعرسانی و جهادگران خط مقدم جنگ نرم است؛ مردان و زنانی که با قلم و تصویر، پشت جبههها را به سنگرهای آگاهی و امید تبدیل کردند.
اینجانب، فرا رسیدن این هفته را به تمامی فعالان خدوم حوزه ارتباطات و روابط عمومی، به ویژه همکاران پرتلاش روابط عمومی استانداری خوزستان، فرمانداریهای تابعه و دستگاههای اجرایی استان، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض میکنم.
امسال، اما این تبریک، رنگی دیگر دارد؛ رنگی از خون شهیدان عرصه رسانه و روایت. ما در خوزستان، در روزهای سخت جنگ تحمیلی سوم، بار دیگر دیدیم که روابط عمومیها چگونه در کنار رزمندگان خط مقدم، جنگیدند. آنان با وجود حملات هوایی شبانهروزی، قطعی اینترنت و فضای مسموم شایعات دشمن، هرگز سنگر اطلاعرسانی را خالی نکردند. روایت صادقانه، آرامشبخشی به خانوادهها، انعکاس ایستادگی مردم مقاوم خوزستان و خنثیسازی عملیات روانی دشمنان، مرهون مجاهدت خاموش این عزیزان بود.
در این میان، یاد و نام سردار سرافراز علیمحمد نائینی، مدیر شجاع و بیادعای روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که در این جنگ به شهادت رسید، در ذهن و قلب ما زنده است. آن شهید والامقام با نطقهای آتشین و افشاگرانه خود در مقابل دوربینها، مشت محکمی بر دهان یاوهگویان کاخ سفید و تلآویو زد و تا آخرین لحظه عمر، سلاحش را رها نکرد. او قلم را، چون شمشیر حیدر کرار بر کمر بست و ذوالفقاروار بر پیکر استکبار فرود آورد. فقدان او برای همه ما جبرانناپذیر است. گرامی میداریم یاد او و تمامی شهدای رسانه و روابط عمومی این مرزوبوم را.
اینجانب بر خود فرض میدانم که از زحمات طاقتفرسای تمامی کارکنان خدوم روابط عمومیهای استان در دوران جنگ و پس از آن، صمیمانه تقدیر و تشکر کنم. شما ثابت کردید که در شرایط سخت نیز، پرچم آگاهی را بر دوش میکشید.
توفیق همگان را در خدمت صادقانه به نظام اسلامی و مردم شریف ایران، به ویژه مردم صبور و قهرمان خوزستان، از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.