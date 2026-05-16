مدیرکل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، گفت: تا چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت، بیش از ۷ میلیون دانش‌آموز سفارش خود را در سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی ثبت کرده‌اند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ احمدرضا امینی مدیرکل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، با اشاره به ثبت سفارش کتاب‌های درسی در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵، گفت: قیمت بسته‌های آموزشی (کتاب‌های درسی) برای تمامی دانش‌آموزان، اولیاء و مدیران مدارس در سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی (irtextbook.ir) یا پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش (my.medu.ir) قابل رؤیت می‌باشد و دانش‌آموزان صرفا با ورود به سامانه و انجام تراکنش پرداخت، می‌توانند نسبت به ثبت سفارش کتاب‌های درسی خود اقدام نمایند.

برآورد چاپ افزون بر ۱۶۰ میلیون جلد کتاب درسی برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵

وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه فرایند چاپ‌سپاری تا مرداد ماه هر سال ادامه خواهد داشت، لذا شمارگان دقیق، اواخر مرداد ماه مشخص می‌شود و در حال حاضر برآورد شمارگان چاپ، بیش از ۱۶۰ میلیون جلد می‌باشد.

ثبت سفارش کتاب درسی بیش از ۷ میلیون دانش‌آموز

عضو شورای مدیران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با اشاره به تعداد دانش‌آموزانی که سفارش خود را در سامانه ثبت کرده‌اند، تصریح کرد: تا تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، بیش از ۷ میلیون دانش‌آموز سفارش خود را در سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی ثبت کرده‌اند.

وی در ادامه، افزود: تمام سعی و تلاش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تمرکز بر تولید تمامی کتاب‌های درسی در زمان مقرر می‌باشد و به یاری خداوند متعال، اول مهر به دست دانش‌آموزان عزیز خواهد رسید.

توصیه به خانواده‌ها برای ثبت‌نام به موقع دانش‌آموزان در مدارس

امینی ضمن تأکید بر ثبت نام قطعی دانش‌آموز در مدرسه جهت ثبت سفارش کتاب درسی، گفت: مهم‌ترین چالش در ثبت سفارش یا دریافت کتاب درسی، ناشی از تأخیر در قطعی کردن ثبت‌نام در مدرسه بوده است، زیرا ثبت سفارش، وابسته به ثبت نام قطعی و مشخص شدن مدرسه محل تحصیل است.

وی در ادامه، اظهار کرد: در برخی مواقع دانش‌آموز فرایند ثبت نام قطعی خود در مدرسه را کامل نکرده است، لذا امکان ثبت سفارش برای ایشان فراهم نمی‌شود و این اختلال سامانه نیست بلکه فرایند‌ها باید به ترتیب و به درستی اجرا شود.

مدیرکل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ضمن توصیه به خانواده‌ها برای ثبت‌نام به موقع دانش‌آموزان در مدارس، گفت: در عین حال، خانواده‌ها و دانش‌آموزانی که بعد از ثبت نام، با چالش در ثبت سفارش مواجه هستند، می‌توانند از مسیر‌هایی که در سامانه مشخص شده، مشکل را اعلام کنند تا بررسی شده و راهنمایی مورد نیازشان را دریافت کنند.

ثبت سفارش کتاب درسی برای دانش‌آموزان میان پایه در پایان خرداد و برای پایه‌های ورودی در تیرماه

وی با اشاره به زمان‌بندی ثبت سفارش کتاب‌های درسی، تصریح کرد: در حال حاضر فرصت ثبت‌نام تا پایان خردادماه برای دانش آموزان میان پایه در نظر گرفته شده است و آغاز ثبت سفارش برای پایه‌های ورودی نیز در تیرماه اعلام خواهد شد.

امینی در ادامه تاکید کرد: توصیه جدی سازمان این است که دانش‌آموزان عزیز حتما در مهلت اصلی ثبت‌نام، اقدام کنند و این کار را به تأخیر نیندازند، زیرا گاهی تأخیر در ثبت نام کتاب، باعث تأخیر در ارسال کتاب به مدرسه و در نتیجه، دیر رسیدن کتاب به دست دانش‌آموز می‌شود، لکن در صورت نیاز به در نظر گرفتن فرصت مجدد، این اقدام در مراحل بعدی متناسب با شرایط، اعلام خواهد شد.