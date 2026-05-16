مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز از طرح ملی «سامان» در سطح شبکه برق این کلانشهر در راستای خدمت‌رسانی مطلوب و تامین برق مستمر و پایدار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فراتی اظهار داشت: با توجه به ابلاغ دستورالعمل طرح سراسری «سامان» برای اصلاح فیدر‌های بحرانی در شرکت‌های توزیع، شناسایی عیوب فیدر‌ها مطابق شاخص‌های دستورالعمل انجام و در نرم‌افزار CMMS ثبت شد.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های میدانی انجام‌شده توسط تکنسین‌های این شرکت و برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، تدابیر لازم برای اجرای طرح ساماندهی و رفع عیوب بحرانی‌ترین فیدر برق اهواز اتخاذ شده است.

فراتی تصریح کرد: در گام نخست، برنامه‌ریزی این شرکت بیشتر بر فیدر‌های روستایی متمرکز شده است؛ زیرا نقش بخش کشاورزی از اهمیت بالایی برخوردار است و در این زمینه نیز روند کار طبق برنامه و زیر نظر معاونت بهره‌برداری در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق اهواز درباره عملیات اجرایی این طرح می‌گوید: اقدامات انجام‌شده در گام نخست شامل نصب چهار اصله پایه، جابه‌جایی ۱۶ فاصله شبکه از روی تیر‌های چوبی و فرسوده به پایه‌های بتنی جدید، اسپلایس ۳۷ نقطه، تعویض ۴۳ مقره سرامیکی و تعویض ۲ کراس‌آرم چوبی در شمالی‌ترین نقطه محدوده میان شبکه برق اهواز و توزیع خوزستان بود که در مجاورت زمین‌های کشاورزی قرار دارد.

این طرح با به‌کارگیری ۱۰ گروه عملیاتی، ۲ دستگاه جرثقیل و یک دستگاه تریلی در منطقه بندقیر اجرا شد.

پیش از این نیز استاندار خوزستان پایداری شبکه برق را منوط به صرفه‌جویی و همکاری عمومی دانسته و گفته بود: مردم استان با همکاری و صرفه‌جویی در مصرف می‌توانند زمینه پایداری شبکه برق در فصل گرم سال را فراهم کنند.

همچنین مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان با اشاره به فرارسیدن فصل گرما، از تدوین و اجرای برنامه‌های هدفمند برای مدیریت بار شبکه خبر داده و بر ضرورت کاهش چشمگیر مصرف برق در دستگاه‌های اجرایی و پایش مستمر بخش‌های صنعتی و کشاورزی تاکید کرده است.