معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: برنامه‌ریزی لازم برای آغاز معاملات سهام و ابزار‌های مربوط به آن از روز سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این مطلب گفت: بر اساس هماهنگی‌های صورت‌گرفته و پس از اخذ مجوز‌های لازم، مقرر شد بازگشایی بازار سهام، انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مشتقات آنها از روز سه‌شنبه هفته جاری صورت پذیرد.

حمید یاری با اشاره به اینکه از روز نخست جنگ رمضان، بازار‌ها و ابزار‌های مختلف بازار سرمایه، به‌صورت تدریجی فعالیت خود را از سر گرفتند، افزود: از زمان جنگ تاکنون شاهد حضور گسترده فعالان در این بازار‌ها بوده‌ایم که نشان‌دهنده اعتماد عمومی به بازار سرمایه و نقش مهم این بازار در سبد سرمایه‌گذاری مردم و تأمین مالی بنگاه‌ها است.