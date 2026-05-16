به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ رئیس علی عبدولی گفت: در پی وقوع تیراندازی در حوزه استحفاظی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت. مأموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی پس از شناسایی ۲ عامل اصلی تیراندازی، با هماهنگی مرجع قضائی در عملیاتی غافلگیرانه آنها را دستگیر کردند.

وی با اشاره به اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند، خاطرنشان کرد: پلیس با هرگونه اقدام مخل نظم و امنیت عمومی به صورت قاطع و قانونی برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد افراد سودجو آرامش شهروندان را خدشه‌دار کنند.