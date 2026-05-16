مردم انقلابی آذربایجان شرقی در هفتاد و هفتمین شب حضور خود در خیابانها، خونخواهی امام و رهبر شهیدشان را فریاد کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، شرکت‌کنندگان در این تجمعات انقلابی بر لزوم خونخواهی رهبر شهید و مجازات موثر و مستمر دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی و محو رژیم آدمکش اسراییل تاکید کردند و منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت الله سیدمجتبی خامنه‌ای را فصل الخطاب و اطاعت از ایشان را تنها راه پیروزی بر مستکبران دانستند.

مردم استان در بخشها، شهر‌ها و روستا‌ها با تشکیل دسته‌های شاه حسین گویان، سینه‌زنی، تجمعات حماسی و رژه‌های موتوری و خودرویی با آرمان‌های رهبر شهید انقلاب امام خامنه‌ای و شهدای جنگ تحمیلی سوم تجدید بیعت کردند.

آنها همچنین از مسئولان دولتی و دستگاه قضائی خواستند در جنگ اقتصادی کنونی مانند رزمندگان پای لانچر موشکی باشند و از امنیت معیشت مردم دفاع و محتکران و گرانفروشان و سوء استفاده کنندگان از شرایط جنگی را مجازات کنند.

شعار‌های «مرگ بر امریکا، مرگ بر اسراییل، نه سازش نه تسلیم نبرد با آمریکا، مرگ بر وطن فروش خائن، مرگ بر مُحتکر بی‌حیا، مرگ بر گران‌فروش خائن، هیهات من الذله، دست خدا بر سر ماست خامنه‌ای رهبر ماست، آذربایجان جانباز خامنه‌ای دَن آیریلماز» در این تجمعات بزرگ طنین انداز بود.