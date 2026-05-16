همزمان با برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب به صورت مجازی، مخاطبان می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی book.ifci.ir و تنها با چند کلیک ساده، کتاب‌های موردنظر خود را انتخاب و خریداری کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، کاربران با ورود به سامانه نمایشگاه مجازی کتاب به نشانی book.ifci.ir می‌توانند از طریق جست‌و‌جو بر اساس نام کتاب، ناشر یا موضوع، آثار دلخواه خود را پیدا و ثبت سفارش کنند. بهره‌مندی از تخفیف‌های نمایشگاهی و ارسال به سراسر کشور، بخشی از خدماتی است که خرید اینترنتی کتاب را برای علاقه‌مندان آسان‌تر کرده است.

مریم حامدی گزارش می‌دهد: