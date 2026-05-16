به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر عامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت شرکت لوح سبز جنوب گفت: شرکت لوح سبز جنوب از شرکت‌های تابعه توسعه نیشکر و صنایع جانبی است که طی سال‌های اخیر با اجرای برنامه‌های اصلاح ساختار تولید، نوسازی خطوط و سرمایه‌گذاری در حوزه دانش فنی، به یکی از بنگاه‌های شاخص صنعت چوب کشور تبدیل شده است.

دکتر مقداد محمودی با اشاره به اینکه شرکت لوح سبز با ظرفیت تولید سالانه ۱۳۲ هزار مترمکعب تخته صنعتی از باگاس نیشکر، به‌عنوان یکی از صنایع سبز کشور شناخته می‌شود، ادامه داد: در این مجموعه با استفاده از باگاس نیشکر به‌عنوان ماده اولیه، نقش مهمی در کاهش قطع درختان و حفاظت از محیط‌زیست ایفا می‌کند.

وی ضمن قدردانی از عملکرد مدیرعامل سابق شرکت لوح سبز در دستیابی به رکورد‌های تولید، بر تداوم روند روبه‌رشد تولید، تقویت همدلی و انسجام سازمانی و حفظ شتاب توسعه در این مجموعه تأکید کرد.

در این مراسم با تقدیر از خدمات پژمان چهرازی، مدیر عامل پیشین، کوروش جانکی به‌عنوان مدیرعامل جدید شرکت لوح سبز جنوب منصوب شد.