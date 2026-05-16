به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته سی‌وچهارم و پایانی رقابت‌های فوتبال بوندس لیگای آلمان امروز شنبه به صورت همزمان با برگزاری ۹ دیدار برگزار شد. هفته‌ای که در پایان آن بایرن‌مونیخ قهرمان با هت تریک هری کین برابر کلن به برتری دست پیدا کرد و چهره ۲ تیم سقوط کننده به بوندس لیگا ۲ هم مشخص شد.

نتایج بازی‌های این هفته به شرح زیر است:

بایرن مونیخ ۵ - کلن یک

بایرلورکوزن یک - هامبورگ یک

مونشن گلادباخ ۴ - هوفنهایم صفر

آینتراخت فرانکفورت ۲ - اشتوتگارت ۲

فرایبورگ ۴ - لایپزیش یک

هایدنهایم صفر - ماینتس ۲

سن پائولی یک - ولفسبورگ ۳

یونیون برلین ۴ - آگزبورگ صفر

وردربرمن صفر - دورتموند ۲

با این شرایط بایرن‌مونیخ که از مدت‌ها پیش قهرمانی خود را مسجل کرده بود در پایان فصل با ۸۹ امتیاز جام را بالای سر برد و تیم‌های دورتموند با ۷۳ و لایپزیش با ۶۵ امتیاز به مقام‌های دوم و سوم رسیدند. همچنین تیم‌های هایدنهایم و سن‌پائولی با قرارگرفتن در قعر جدول به یک رده پائین‌تر سقوط کردند. تیم ولفسبورگ نیز در مکان شانزدهم به پلی‌آف سقوط رفت.

هری‌کین نیز در پایان این فصل عنوان آقای گلی را با ۳۶ گل از آن خود کرد.

گفتنی است شالکه نیز با قهرمانی در بوندس لیگا ۲ حضور خود را در سطح اول فوتبال آلمان قطعی کرد.