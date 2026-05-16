مدیر طرح تامین ناوگان مترویی کلان شهر‌های کشور گفت: با هم افزایی مجموعه‌های داخلی ساخت و تحویل به‌موقع ۳۱۵ دستگاه واگن مترو سرعت می‌گیرد.

آقای پیمان هاتفی نژاد، مدیر طرح تامین ناوگان مترویی کلان شهر‌های کشور در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما، گفت: در جلسه مشترک با سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، مدیران عامل متروی چند استان موضوع تأمین ۳۱۵ دستگاه واگن مترو برای کلان‌شهر‌های تبریز، اصفهان و شیراز که از جمله طرح‌های مهم توسعه حمل‌ونقل ریلی شهری در کشور به شمار می‌رود، پیگیری شد.

وی افزود: با وجود چالش‌هایی از جمله تحریم‌های بین‌المللی در سال‌های گذشته، تاکنون ۱۲۰ دستگاه واگن به شهر‌های تبریز، اصفهان و شیراز تحویل شده و در خطوط مترو این شهر‌ها مورد بهره‌برداری قرار گرفته است

وی ادامه داد: در جلسه مذکور گزارشی از روند پیشرفت فنی و اجرایی پروژه ارائه شد و با توجه به برنامه‌های شهرداری‌های تبریز، اصفهان و شیراز در توسعه و افتتاح خطوط مترو و نیاز به ناوگان، بر لزوم تحویل حداقل ۳۰ دستگاه واگن (۶ رام قطار) در سال جاری تأکید شد.

هاتفی نژاد تصریح کرد: تحقق این هدف (تحویل ۶ قطار به شهر‌های فوق الاشاره) که منجر به افزایش ظرفیت جابجایی مسافر و آثار ناشی از آن می‌باشد منوط به همکاری همه جانبه بین دستگاه‌های مرتبط می‌باشد.

مدیر طرح تأمین ناوگان مترویی کلان شهر‌ها با اشاره به اینکه پیگیری‌های مرتبط با این پروژه ملی حتی در بحبوحه جنگ تحمیلی سوم نیز از دستور کار مدیریت طرح خارج نشد، افزود: علاوه بر مرتفع نمودن موانع اجرایی این طرح با تشکیل کارگروه در سطح قائم مقام بازرگانی وزیر صمت و معاونین مرتبط علی الخصوص ریاست هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، ضمن تخصیص سهمیه ارزی، محموله ارسالی سازنده خارجی از گمرک ترخیص و شرایط برای آغاز تولید توسط سازنده ایرانی پروژه فراهم گردید.

وی تاکید کرد: در راستای حمایت از تولید داخلی، اشتغال‌زایی برای کارگران ایرانی و تقویت توان صنعتی کشور، برنامه‌ریزی شد بخش قابل توجهی از مراحل ساخت و تأمین قطعات ۲۱۵ واگن باقی‌مانده در داخل کشور انجام شود تا علاوه بر انتقال دانش فنی، سهم صنعت داخلی در این پروژه افزایش یابد.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ با امضای الحاقیه‌ای به ارزش حدود ۶۴ میلیون یورو، تأمین واگن برای متروی کلان‌شهر قم نیز به این قرارداد افزوده شد تا مردم شریف قم از مزایای حمل و نقل عمومی پاک بهره‌مند شوند.

هاتفی نژاد گفت: در حال حاضر طراحی ناوگان مربوط به شهر قم به اتمام رسیده است و در انتظار شروع فرآیند ساخت پس از پرداخت هزینه‌های مربوطه می‌باشد.