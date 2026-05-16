مدیر اداره آب و فاضلاب منطقه بندر ماهشهر از اصلاح شبکه دفع فاضلاب بهداشتی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، داوود چاشیانی گفت: به منظور رفع مشکل پس زدگی عملیات اصلاح شبکه دفع جمع آوری فاضلاب در منطقه ۲۱۸ دستگاه ناحیه صنعتی بندرماهشهر اجرا شد.
وی افزود: با توجه به اینکه جنس شبکه جمعآوری فاضلاب در این محدوده از نوع آزبست بوده و به دلیل فرسودگی و قدمت بالا دچار تخریب در زیر زمین شده بود، این مشکل موجب اختلال در دفع فاضلاب، پسزدگی در منهول بالادست و همچنین آلودگی فضای خیابان شده بود.
چاشیانی با اشاره به پس زدگی فاضلاب در معابر و محل زندگی ساکنان این منطقه، اظهار داشت: عملیات اصلاح و نصب انشعابهای شبکه فاضلاب با تلاش نیروهای بهره برداری با استفاده از لوله پلی اتیلن فشارقوی دوجداره به قطر ۸ اینچ به متراژ ۱۰ متر توسعه یافت و اصلاح شد.
مدیر اداره آب و فاضلاب منطقه بندر ماهشهر با بیان اینکه هزینههای عملیات توسعه شبکه از محل درآمدی جاری این اداره تامین شده است، ادامه داد: همه تلاش خود را برای رفع مشکلات شبکه فاضلاب به ویژه در مناطق مسکونی این شهر به کار گرفتهایم و شهروندان میتوانند مسائل مربوط به این حوزه در سامانه ۱۲۲ ثبت کنند تا در اسرع وقت نسبت به بررسی و رفع مشکلات اقدام شود.