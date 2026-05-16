سرپرست اداره حفاظت محیط زیست اندیکا از مشاهده و ثبت ۶ قلاده خرس قهوهای در ارتفاعات کوه لیله از توابع شهرستان، واقع در منطقه حفاظتشده شیمبار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، احمد طهماسبی شاهمنصوری بیان داشت: محیطبانان منطقه حفاظتشده شیمبار اندیکا در جریان گشت، پایش و بیتوته دو شبانهروزی در ارتفاعات سخت گذر و بکر کوه لیله، پس از ردیابی آثار و علائم حیاتوحش، موفق به مشاهده و ثبت شش قلاده خرس قهوهای در این بخش از منطقه شدند.
وی افزود: مشاهده این تعداد خرس قهوهای در بخش محدودی از منطقه، نشاندهنده وضعیت مناسب و جمعیت قابل قبول این گونه ارزشمند در منطقه حفاظتشده شیمبار است.
طهماسبی شاه منصوری تصریح کرد: بر اساس گزارش محیطبانان، نشانههای از فصل جفتگیری تعدادی از این خرسها دیده شده که نویدبخش افزایش جمعیت این گونه در سالهای آینده باشد.
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست اندیکا در پایان با قدردانی از همکاری و همراهی جامعه بومی منطقه اظهار کرد: امید است با مشارکت و همدلی مردم طبیعتدوست، بهویژه ساکنان منطقه حفاظتشده شیمبار، بتوانیم در حفظ و حمایت هرچه بیشتر از این گونه ارزشمند و زیستگاههای طبیعی آن موفقتر عمل کنیم.