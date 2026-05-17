از عطر بهار تا رونق زندگی؛ حکایت گل محمدی در اصفهان

شرکت‌های وابسته به بنیاد مستضعفان، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشاورزی و توسعه گیاهان دارویی، توانسته است مزرعه گل محمدی به وسعت ۲۴ هکتار را به یکی از قطب‌های مهم تولید این محصول ارزشمند در استان اصفهان تبدیل کند. این مجموعه سالانه حدود ۵۰ تن گل محمدی تولید می‌کند و نقش قابل توجهی در رونق تولید گیاهان دارویی و توسعه اقتصاد کشاورزی منطقه دارد. گل محمدی از دیرباز به عنوان یکی از ارزشمندترین گل‌های معطر ایرانی شناخته می‌شود و فرآورده‌های آن به‌ویژه گلاب، جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ، طب سنتی و سبک زندگی ایرانیان دارد. توجه ویژه به تولید گل محمدی و فرآوری گلاب در سال‌های اخیر، زمینه‌ساز افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی، توسعه صنایع وابسته و گسترش صادرات محصولات گیاهان دارویی شده است.

عکاس : فریبا فضلی