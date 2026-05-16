به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان،در شب بیست و نهم ذی القعده، سالروز شهادت نهمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت حضرت جواد الائمه (ع) خوزستان یکپارچه عزادار و سوگوار است.

مردم ولایتمدار خوزستان با برپایی مجالس عزاداری و سوگواری در مساجد، حرم مطهر امامزادگان، بقاع متبرکه، حسینیه‌ها و هیات‌های عزاداری فرا رسیدن شهادت حضرت ابن الرضا (ع) عظمی را خدمت حضرت ولی عصر (عج) تسلیت عرض می‌کنند.

همچنین عاشقان اهل بیت (ع) با استفاده از فضای مجازی مطالبی در خصوص زندگانی، شخصیت حضرت جواد الائمه (ع) و احادیث و مراثی در در رثای این امام همام (ع) را به اشتراک می‌گذارند.