استاندار قم گفت: برای بازسازی واحدهای صنعتی آسیب دیده در جنگ ۱۲ همت و برای نقدینگی در گردش واحدهای تولیدی هم ۱۲ همت دیگر در نظر گرفته شده که با پیگیری از شبکه بانکی تامین و پرداخت خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اکبر بهنام جو در جلسه گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی استان قم با اشاره به اینکه پارسال به بخش صنعت استان ۱۵ همت تسهیلات پرداخت شد گفت:امسال به دنبال ۳۴ همت تسهیلات برای بخش صنعت استان هستیم که ۱۲ هزار میلیارد تومان برای بازسازی واحدهای آسیب دیده نیاز است و ۱۲ هزار میلیارد تومان هم برای نقدینگی واحدهای تولیدی نیاز است که با همکاری شبکه بانکی در حال پیگیری است.
استاندار قم با اشاره به اینکه سالیانه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط شبکه بانکی استان پرداخت میشود افزود: پارسال صنعت استان ۱۵ همت تسهیلات دریافت کرده است و صنعت استان نیاز به ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات نیاز دارد که از منابع بانکی و کمک دولت پرداخت خواهد شد.