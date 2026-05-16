به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان کرمانشاه،منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در دیدار با مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای و مدیرعامل شرکت توزیع برق استان، مدیریت ناترازی انرژی در تابستان پیش رو را یک اولویت حیاتی خواند. وی با تأکید بر پیگیری ویژه برای بهره‌برداری از حداکثر پروژه‌های نیروگاه‌های خورشیدی و به‌کارگیری تمام ژنراتورهای موجود، افزود: آموزش و فرهنگسازی برای جلب همراهی مردم در صرفه‌جویی، کلید اصلی کاهش خاموشی‌های احتمالی است. در این نشست بر اجرای برنامه‌های عملیاتی برای مدیریت بهینه مصرف و عبور از پیک تابستان با کمترین مشکل تأکید شد.