استاندار کرمانشاه بر بهرهبرداری حداکثری از نیروگاههای خورشیدی، بهکارگیری تمام ژنراتورهای موجود و فرهنگسازی همگانی برای مدیریت ناترازی برق و کاهش خاموشیهای احتمالی در فصل گرما تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان کرمانشاه،منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در دیدار با مدیرعامل شرکت برق منطقهای و مدیرعامل شرکت توزیع برق استان، مدیریت ناترازی انرژی در تابستان پیش رو را یک اولویت حیاتی خواند. وی با تأکید بر پیگیری ویژه برای بهرهبرداری از حداکثر پروژههای نیروگاههای خورشیدی و بهکارگیری تمام ژنراتورهای موجود، افزود: آموزش و فرهنگسازی برای جلب همراهی مردم در صرفهجویی، کلید اصلی کاهش خاموشیهای احتمالی است. در این نشست بر اجرای برنامههای عملیاتی برای مدیریت بهینه مصرف و عبور از پیک تابستان با کمترین مشکل تأکید شد.