مدیرکل پست خوزستان با اشاره به آغاز بزرگترین رویداد فرهنگی کشور، از آمادگی همه‌جانبه ناوگان پستی و نیرو‌های عملیاتی این اداره کل برای توزیع دقیق و سریع مرسولات نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در اقصی نقاط استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهران حموله با تأکید بر نقش راهبردی پست در عدالت فرهنگی، اظهار داشت: پست خوزستان با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و تقویت بخش امانات، آماده‌است تا کتاب‌های خریداری شده توسط شهروندان عزیز خوزستانی را در کمترین زمان ممکن و با رعایت استاندارد‌های کیفی به درب منازل آنها برساند.

وی در ادامه با یادآوری پیشینه درخشان این نهاد در ایام حساس تاریخ کشور، افزود: روحیه جهادی که امروز در جبهه توزیع دانایی شاهد آن هستیم، ریشه در ایثارگری‌های کارکنان پست در دوران دفاع مقدس دارد؛ همان‌طور که در ایام سخت جنگ رمضان، شبکه پستی استان با تمام توان و زیر آتش دشمن، ارتباطات و امانات همشهریان را حفظ کرد، امروز نیز با همان عزم راسخ، در سنگر خدمت‌رسانی فرهنگی ایستاده‌ایم.

حموله همچنین بر اهمیت همکاری شهروندان برای افزایش سرعت تحویل مرسولات تأکید و بیان کرد: از خریداران تقاضا می‌شود در زمان ثبت سفارش، نسبت به درج نشانی دقیق، کد پستی ده رقمی و شماره تماس معتبر دقت لازم را داشته باشند؛ چرا که آدرس صحیح و دقیق، ضامن تحویل به موقع و بدون خطای کتاب‌ها توسط نامه‌رسانان امانت‌دار ما خواهد بود.

مدیرکل پست خوزستان در پایان اطمینان خاطر داد همه تمهیدات لازم برای صیانت از مرسولات فرهنگی اندیشیده شده و پست استان تا پایان توزیع آخرین کتاب نمایشگاه، در کنار مردم شریف استان خواهد بود.