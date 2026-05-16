مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان گفت: با توجه به جایگاه بیبدیل این استان در امنیت غذایی کشور، تبدیل خوزستان به قطب دیپلماسی غذایی و فرهنگی نان در منطقه ضرورت دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امید جهاننژادیان شنبه، ۲۶ اردیبهشت در نشست هماندیشی با رییس اتاق بازرگانی اهواز با تاکید بر جایگاه بیبدیل این استان در امنیت غذایی کشور، ضرورت تبدیل خوزستان به قطب دیپلماسی غذایی و فرهنگی نان در منطقه را مطرح و بر تشکیل اتاق فکری مشترک برای احیای جشنواره ملی «گندم، آرد و نان» و ثبت جهانی این ظرفیت به نام خوزستان تاکید کرد.
وی کارنامه کشاورزی استان را درخشان و جایگاه آن در تامین امنیت غذایی کشور را بیبدیل دانست و اظهار کرد: خوزستان در ۱۲ سال گذشته همواره رتبه اول خرید تضمینی گندم را در اختیار داشته و این برتری با ثبت خرید یک میلیون و ۷۲۰ هزار تن گندم در سالهای گذشته مستند شده است و پیشبینی میشود با تداوم حمایتها و پرداخت بهموقع مطالبات کشاورزان، در سال جاری رکورد جدیدی در تولید گندم ثبت شود که افتخاری برای ایران خواهد بود.
جهان نژادیان اظهار داشت: کارخانجات تولید آرد در خوزستان از برجستهترین واحدهای تولیدی کشور هستند و به دلیل استفاده از باکیفیتترین گندمهای تولیدی استان، همواره در بالاترین سطح کیفی قرار دارند. برخلاف بسیاری از مناطق که با نوسانات کیفی آرد مواجهاند، خوزستان بهلطف پایه غنی مواد اولیه، باثباتترین و کیفیترین آرد را تولید میکند؛ ظرفیتی که بستر مناسبی برای توسعه صنایع پاییندستی و نانهای صنعتی است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان به ابعاد فرهنگی نان میان اقوام مختلف خوزستان پرداخت و تاکید کرد: نان در سبد غذایی مردم عرب و بختیاری، نهتنها یک کالا، بلکه بخشی از هویت اجتماعی و فرهنگی است.
وی در ادامه برگزاری جشنواره نان در فضای تاریخی سیلوی اهواز را یکی از مردمیترین اقدامات سالهای اخیر در صنعت آرد و نان خوزستان توصیف کرد و گفت: در این رویداد که با حضور نمایندگان ۲۲ استان برگزار شد، نانهای سنتی اقوام در کنار تکنولوژیهای نوین نانوایی به نمایش گذاشته شد. استفاده از فضای تاریخی سیلو نهتنها جذابیت بصری ایجاد کرد، بلکه به مردم فرصت داد تا با فرآیند ذخیرهسازی و اهمیت این بنای تاریخی آشنا شوند.
پیشنهاد تشکیل اتاق فکر و دیپلماسی منطقهای نان
جهاننژادیان پیشنهاد کرد: جشنواره آینده تحت عنوان «گندم، آرد و نان» و در سطحی فراتر از یک رویداد استانی برگزار شود. کلید موفقیت این مسیر، تشکیل «اتاق فکر» با حضور نخبگان، بخش خصوصی و اتاق بازرگانی است تا جشنواره بهصورت ملی و حتی جهانی ثبت و ماندگاری آن برای آیندگان تضمین شود.
مدیرکل غله خوزستان ادامه داد: نان متعلق به هیچ اداره یا نهاد خاصی نیست، بلکه متعلق به عامه مردم است. از جمله دستاوردهای جشنوارههای قبلی، جذب سازندگان دستگاههای نانوایی از سراسر کشور و ارائه تخفیفهای ۲۰ درصدی به نانوایان برای نوسازی تجهیزات بود که تداوم این نگاه حمایتی ضروری است. آموزش آنلاین نگهداری نان، ترویج استفاده از کیسههای پارچهای به جای پلاستیک و برگزاری کلاسهای آموزشی برای نانوایان از اقدامات کاربردی هستند که بر ضرورت تقویت آنها تاکید شده است.
جهاننژادیان خاطرنشان کرد: همکاری بخش خصوصی میتواند به خوزستان کمک کند تا از جایگاه «تولیدکننده خام» فراتر رفته و به «مرکز ثقل دانش و فرهنگ نان» در منطقه تبدیل شود.