به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، به گفته رئیس شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ناحیه مهاباد صف خودرو‌ها بیشتر به خاطر اتمام سهمیه دولتی وآزاد کارت سوخت برخی خودروهاست. محمود تیردادی افزود: روزانه ۲۵۵ لیتر سوخت باکارت سوخت جایگاه انجام می‌شود و از دیروز کارت سوخت جایگاه از ۱۵ لیتر به ۲۰ لیتر افزایش یافته است. رئیس شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ناحیه مهاباد اضافه کرد: هیچ کمبودی در عرضه بنزین در جایگاه‌های سوخت مهاباد وجود ندارد.