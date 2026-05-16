تیم فوتبال منچسترسیتی با برتری مقابل چلسی، قهرمان جام حذفی انگلیس شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دیدار پایانی رقابت‌های فوتبال جام حذفی فوتبال انگلیس امروز شنبه، تیم فوتبال منچسترسیتی در ورزشگاه ومبلی شهر لندن، به مصاف چلسی رفت و در نهایت این تیم را یک بر صفر شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد.

تک گل منچستر سیتی را در این بازی آنتوان سمنیو در دقیقه ۷۳ به ثمر رساند.

در این دوره تیم‌های لیدزیونایتد و ساوتهمپتون سوم مشترک شدند. تایریس شید مهاجم اهل سنت کیتس تیم بورتون با ۵ گل آقای گل شد.

در فصل قبل تیم کریستال پالاس با شکست تیم منچسترسیتی قهرمان شد و تیم‌های ناتینگام فارست و آستون ویلا سوم مشترک شدند.

در تاریخ جام حذفی انگلیس که از سال ۱۸۷۱ سابقه برگزاری دارد تیم آرسنال با ۱۴ قهرمانی از ۲۱ حضور در فینال رکورد دار است و تیم‌های منچستریونایتد با ۱۳ قهرمانی از ۲۲ حضور در فینال دوم و چلسی با ۸ قهرمانی از ۱۷ فینال سوم هستند. تیم‌های لیورپول با ۸ قهرمانی از ۱۵ فینال و تاتنهام با ۸ قهرمانی از ۹ فینال چهارم و پنجم هستند. منچسترسیتی نیز از ۱۵ فینال ۸ قهرمانی کسب کرده است.