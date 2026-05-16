اداره کل هواشناسی خوزستان نسبت به ورود توده گرد و خاک با منشا خارجی به استان هشدار سطح زرد صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در هشدار زرد اداره کل هواشناسی استان آمده است: از صبح فردا، یکشنبه ۲۷ اردیبهشت تا اواخر وقت همان روز، استان تحت تاثیر توده گرد و خاک با منشا خارجی قرار خواهد گرفت.
این توده ابتدا مناطق نیمه غربی خوزستان و سپس سایر مناطق استان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
کاهش دید افقی، افت کیفیت هوا و افزایش غلظت آلایندههای گرد و خاک در پی وقوع این پدیده مورد انتظار است و توصیه میشود احتیاط در تردد غیرضروری بیماران تنفسی، افراد سالخورده و کودکان، اتخاذ تمهیدات لازم توسط مسئولان در دستور کار قرار گیرد.