عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به چالش‌های سامانه «تیتک»، گفت: نظارت‌ها بر روند توزیع، تجویز و تأمین دارو نیازمند بازنگری جدی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد آریایی نژاد عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: در جلسه‌ای با وزیر بهداشت و معاون غذا و دارو، این موضوع جزو تذکرات نمایندگان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بود و از مردم حمایت کردیم و از مسئولان برای رفع مشکلات مطالباتی داشتیم.

وی ادامه داد: وزیر بهداشت بر این باورند که گران بودن یک دارو بهتر از نبود آن دارو است، اما ما معتقدیم اگر دارو در دسترس باشد و مصرف آن صحیح، منطقی و به اندازه باشد، بهتر از هر دوی آنها است.

آریایی نژاد افزود: باید سازوکار‌هایی از جمله تقویت بیمه‌ها، جلوگیری از تجویز بی‌رویه دارو و مصرف صحیح و منطقی آن مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که در بسیاری از مواقع دارو‌ها به طرق مختلف دور ریخته می‌شود. از طرفی باید روش‌های جایگزین برای تأمین مواد اولیه دارویی از مبادی ورودی دیگر در نظر گرفته شود تا ارز تعیین شده از سوی دولت همچنان در همان سطح باقی بماند. تمامی این اقدامات باید در راستای جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت‌ها و بازگرداندن قیمت دارو به سطحی باشد که مردم توان تهیه آن را داشته باشند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مورد هزینه‌های ناشی از مصرف بی‌رویه دارو و تجهیزات غیرضروری که از جیب مردم و بیمه‌ها پرداخت می‌شود، گفت: مدیریت تجویز دارو باید به‌گونه‌ای باشد که اگر فردی بیش از نیاز واقعی خود دارو مصرف می‌کند، هزینه آن را شخصاً پرداخت کند. بیماری‌های معمولی مانند سرماخوردگی نیاز به مصرف زیاد دارو ندارند، اما در بیماری‌هایی که نیاز واقعی به دارو وجود دارد، باید حمایت لازم صورت گیرد. نباید با سلامت مردم بازی کرد و در این زمینه کوچک‌ترین خطایی قابل قبول نیست، چرا که موضوع بسیار حساس و نیازمند کار دقیق و کارشناسی است تا نیازمندان واقعی به دارو متضرر نشوند.

آریایی‌نژاد در مورد عملکرد سامانه‌های نظارتی مانند نسخه‌نویسی الکترونیک و سامانه تیتک در جلوگیری از احتکار، توزیع نامتوازن و کمبود دارو، یادآور شد: نظارت و بازرسی‌ها باید تقویت و بازنگری شود و این موضوع همچنان محل بحث است. به عنوان مثال، ممکن است پزشکی نسخه‌ای برای بیماری ثبت کند، اما در مسیر درمان و به دلیل قرارداد برخی درمانگاه‌ها با داروخانه‌ها، داروی بیمار تغییر کند که شناسایی آن دشوار است و حتی در برخی حوزه‌ها، دارو‌هایی که فقط دولت امکان واردات آن را دارد، در بازار آزاد با مشکلاتی مواجه می‌شود و این مسئله نشان می‌دهد نوع نظارت‌ها نیازمند اصلاح و بازنگری جدی است.

وی همچنین در مورد میزان هدر رفت بودجه سلامت کشور به دلیل مصرف بی‌رویه دارو و راهکار‌های پیشگیری از آن خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات این است که درصد بودجه سلامت به‌درستی در بودجه‌ریزی‌ها محاسبه نمی‌شود؛ در حوزه پیشگیری، نتایج در بلندمدت حاصل می‌شود، اما معمولاً نگاه‌ها کوتاه‌مدت است. سبک زندگی سالم نیز با وجود هزینه کمتر، هنوز آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است. در حالی که سهم بودجه درمان بسیار بیشتر از بودجه بهداشت و حفظ سلامت مردم است، باید برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای انجام شود که کفه ترازو به سمت سلامت، پیشگیری و حفظ سلامت مردم سنگین‌تر شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مورد برنامه‌های مهار گرانی دارو و جلوگیری از کمبود اقلام اساسی، خاطرنشان کرد: ارز مورد نیاز در بودجه لحاظ شده و باید دارو تأمین شود. در حال حاضر نیز به‌صورت مستمر گزارش‌های میدانی و مردمی از کف جامعه دریافت و به دولت ارائه می‌کنیم تا دارو با ارز دولتی مورد نظر تهیه و در اختیار مردم قرار گیرد.