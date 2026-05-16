به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، این روز‌ها که آموزش‌ها غیرحضوری شده، جانفدایانی هستند که برای پیشرفت آینده سازان ایران اسلامی پیشقدم شده‌اند و با حضور در مساجد به یاری دانش آموزان کمتر برخوردار شتافتند. مساجدی که به همت ستاد اجرای فرمان حضرت امام و بنیاد برکت برای دانش آموزان مناطق کمتر برخوردار، مدرسه همدلی شده. معلمانی هم هستند که به عشق خدمت جهادی و عاقبت بخیری، قدم در این مسیر گذاشته‌اند. مسئول خانه احسان بنیاد برکت منطقه اصحابه سفید مهاباد گفت: برای ۵۰۰ دانش آموز مناطق کمتر برخوردار این منطقه، مقدمات تحصیل آموزش و رفع اشکال در مقاطع مختلف تحصیلی به صورت حضوری فراهم شده است. کیوان آلوسی افزود: در اجرای این طرح ۱۰ معلم جهادگر خدمات آموزشی به دانش آموزان ارائه می‌کنند.

قرار است کلاس‌های مدرسه همدلی با هدف یاری رسانی تحصیلی در همه ایام سال برگزار شود.