معلمان جهادگر مهابادی در مساجد با آموزشهای حضوری و رفع اشکال دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی پیشقدم شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، این روزها که آموزشها غیرحضوری شده، جانفدایانی هستند که برای پیشرفت آینده سازان ایران اسلامی پیشقدم شدهاند و با حضور در مساجد به یاری دانش آموزان کمتر برخوردار شتافتند. مساجدی که به همت ستاد اجرای فرمان حضرت امام و بنیاد برکت برای دانش آموزان مناطق کمتر برخوردار، مدرسه همدلی شده. معلمانی هم هستند که به عشق خدمت جهادی و عاقبت بخیری، قدم در این مسیر گذاشتهاند. مسئول خانه احسان بنیاد برکت منطقه اصحابه سفید مهاباد گفت: برای ۵۰۰ دانش آموز مناطق کمتر برخوردار این منطقه، مقدمات تحصیل آموزش و رفع اشکال در مقاطع مختلف تحصیلی به صورت حضوری فراهم شده است. کیوان آلوسی افزود: در اجرای این طرح ۱۰ معلم جهادگر خدمات آموزشی به دانش آموزان ارائه میکنند.
قرار است کلاسهای مدرسه همدلی با هدف یاری رسانی تحصیلی در همه ایام سال برگزار شود.