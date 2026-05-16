به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛، زمینلرزهای به بزرگی ۴.۵ ریشتر، دقایقی پیش مناطق شرقی استان مازندران را لرزاند.
بر اساس گزارش مقدماتی مرکز لرزهنگاری کشور، کانون این زمینلرزه در مرز استانهای مازندران و گلستان و حوالی شهر گلوگاه قرار داشته است.
این زمینلرزه ساعت ۲۰:۱۹:۱۶ و عمق آن ۶ کیلومتر گزارش شده است و نزدیکترین شهرها به کانون زمینلرزه گلوگاه در فاصله ۵ کیلومتری و نوکنده استان گلستان در فاصله ۸ کیلومتری بوده است.
زمین لرزه بدون خسارت بود
محمدی مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما گفت: کانون اصلی زلزله در دریا بود و تاکنون خسارتی از این زمین لرزه گزارش نشده است
جزئیات بیشتر زلزله شرق مازندران
پیگیری خبرگزاری صداوسیمای مازندران از فرمانداری گلوگاه، بخشداران کلباد و مرکزی و جمعیت هلال احمر شهرستان نشان می دهد تاکنون هیچ گونه تخریب و خسارات ناشی از زلزله مشاهده نشده است.
محمودی فرماندار شهرستان گلوگاه گفت: جمعیت هلال احمر با تشکیل دو تیم ارزیابی در حال رصد و پیگیری خسارت های احتمالی ناشی از این زمین لرزه هستند.