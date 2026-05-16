وزیر بهداشت، به منظور شرکت در هفتاد و نهمین نشست مجمع جهانی سلامت، عازم ژنو میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هفتاد و نهمین نشست مجمع جهانی سلامت از ۱۸ تا ۲۳ می ۲۰۲۶ مصادف با ۲۸ خرداد تا ۲ تیرماه ۱۴۰۵ به میزبانی سازمان جهانی بهداشت برگزار میشود و وزرا و مقامات عالی رتبه حوزه سلامت کشورهای عضو، درباره مهمترین اولویتها و چالشهای نظام سلامت جهانی به تبادل نظر خواهند پرداخت.
نشست امسال WHA ۷۹ در شرایطی برگزار میشود که نظام سلامت جهانی با چالشهایی همچون کاهش منابع مالی سلامت، نابرابری در دسترسی به خدمات سلامت، تغییرات اقلیمی، آمادگی برای همه گیری ها، بیماریهای غیرواگیر و ضرورت تقویت پوشش همگانی سلامت مواجه است.
از محورهای اصلی مذاکرات این دوره میتوان به تقویت نظام مراقبتهای اولیه سلامت، اصلاح معماری سلامت جهانی، تأمین مالی پایدار حوزه بهداشت، آمادگی و پاسخ به بحرانهای بهداشتی، سلامت و تغییرات اقلیمی و توسعه همکاریهای بین المللی در حوزه سلامت اشاره کرد.
وزیر بهداشت کشورمان در جریان این سفر، علاوه بر سخنرانی در مجمع عمومی، در نشستهای تخصصی و دیدارهای دوجانبه با مقامات سازمان جهانی بهداشت و وزرای بهداشت کشورهای مختلف نیز شرکت خواهد کرد.
پیگیری همکاریهای فنی و تخصصی، توسعه دیپلماسی سلامت و بررسی راهکارها و همکاریهای مشترک برای ارتقای شاخصهای بهداشتی از مهمترین اهداف این سفر عنوان شده است.