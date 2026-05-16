مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان با اشاره به فرارسیدن فصل گرما، بر ضرورت کاهش چشمگیر مصرف برق در دستگاه‌های اجرایی و پایش مستمر بخش‌های صنعتی و کشاورزی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی خدری روز شنبه در نشست بررسی آمادگی عبور از پیک بار تابستان ۱۴۰۵، با تشریح برنامه‌های مدیریت مصرف در بخش‌های مختلف، به افزایش دمای هوا در ماه‌های پیش‌رو اشاره کرد و گفت: عبور پایدار از پیک تابستان نیازمند اجرای دقیق برنامه‌های مدیریت بار و همراهی تمامی مشترکان در بخش‌های مختلف است.

وی با تفکیک برنامه‌های مدیریت بار در حوزه‌های خانگی، اداری، کشاورزی و صنعتی افزود: مدیریت هوشمندانه مصرف باید متناسب با ویژگی هر بخش انجام شود تا ضمن حفظ پایداری شبکه، امکان تامین برق مطمئن در ساعات اوج بار فراهم شود.

خدری با تاکید بر اطلاع‌رسانی شفاف درباره شرایط پیک بار تصریح کرد: آگاه‌سازی مشترکان نسبت به ساعات اوج مصرف و راهکار‌های کاهش بار، نقش مهمی در کاهش فشار بر شبکه و جلوگیری از بروز ناپایداری دارد.

وی در ادامه، وضعیت مصرف برق کشاورزان، صنایع داخل و خارج از شهرک‌های صنعتی و همچنین صنایع انرژی‌بر را مورد بررسی قرار داد و خواستار نظارت مستمر و ارائه گزارش‌های روزانه از میزان مصرف شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان همچنین اجرای دقیق تکالیف ابلاغی شرکت توانیر را از الزامات مدیریت بار در تابستان پیش‌رو دانست.

وی با اشاره به تغییر ساعت کار ادارات در برخی استان‌ها، بر ضرورت کاهش حداقل ۷۰ درصدی مصرف برق دستگاه‌های اجرایی پس از پایان ساعت اداری تاکید کرد و گفت: خاموشی سامانه‌های سرمایشی، تجهیزات غیرضروری و روشنایی‌های مازاد پس از اتمام فعالیت اداری باید به‌صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.

رئیس هیات‌مدیره شرکت توزیع نیروی برق خوزستان همچنین بر نظارت ویژه بر مجتمع‌های بین‌راهی و مراکز پرمصرف تاکید کرد و گفت: در صورت عدم رعایت برنامه‌های مدیریت مصرف و تکالیف ابلاغی، محدودیت‌ها و برخورد‌های قانونی مطابق دستورالعمل‌های مربوطه اعمال خواهد شد.

پیش از این نیز مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق خوزستان اعلام کرده بود که برنامه‌های پاسخگویی بار و مدیریت مصرف برق تابستان ۱۴۰۵ آغاز شده و مشترکان در بخش‌های مختلف باید مطابق ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی شرکت توانیر، مصرف برق خود را مدیریت کنند.