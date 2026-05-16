ضرورت ایجاد شبکه ایمنی در برابر تهدیدات شغلی هوش مصنوعی
نشریه معتبر اکونومیست در گزارشی تحلیلی هشدار داد که اگرچه بحران بیکاری ناشی از هوش مصنوعی هنوز به اوج خود نرسیده، اما دولتها باید از همین حالا برای مقابله با پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این تحول بزرگ، زیرساختهای حمایتی ایجاد کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
و به نقل از نشریه اکونومیست، به دنبال انقلاب ناشی از عرضه چتجیپیتی در سال ۲۰۲۲، نگرانیها از جایگزینی نیروی انسانی توسط هوش مصنوعی شدت گرفته است.
گزارش جدید اکونومیست حاکی از آن است که با وجود بالا بودن نرخ اشتغال در کشورهای توسعهیافته، جو روانی حاکم بر بازار کار بهشدت تیره شده؛ بهطوری که ۷۰ درصد آمریکاییها معتقدند این فناوری کاریابی را دشوارتر کرده و یکسوم آنها نسبت به امنیت شغلی خود احساس خطر میکنند.
این گزارش تأکید میکند که کاهش فرصتهای شغلی برای دانشآموختگان، بهویژه در رشتههای برنامهنویسی، نشانهای از آغاز تغییرات بنیادین است.
نویسنده اکونومیست معتقد است با وجود اینکه هنوز «آخرالزمان شغلی» بهطور کامل فرا نرسیده، اما واکنشهای افکار عمومی نشاندهنده یک واقعیت گریزناپذیر است که دولتها را ملزم میکند تا با ایجاد شبکههای ایمنی، خود را برای اختلالات احتمالی در بازار کار آماده کنند.