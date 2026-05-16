به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، هر سال با گرم شدن هوا مصرف برق افزایش می‌یابد. موضوعی که اهمیت صرفه جویی را برای جلوگیری از خاموشی ها، دو چندان کرده است. در همین راستا، مدیر امور برق مهاباد گفت: وزارت نیرو برای مشترکان کم مصرف مشوق‌هایی در نظر گرفته است. به گفته زایر مشترکین کشاورزی که در ساعات اوج مصرف (ساعت ۱۸ تا ساعت ۲۳) با وزارت نیرو همکاری کنند و از برق استفاده نکنند، برق آنها رایگان خواهد بود. زایر افزود: مشترکین صنعتی و غیر صنعتی هم اگر از موتور برق استفاده کنند، پاداش تشویق را شامل خواهند شد. مدیر امور برق مهاباد اضافه کرد: مشترکین تجاری و خانگی هم که ۱۰ درصد در مصرف برق صرفه جویی کنند، تا ۳۰ درصد پاداش در فبض برق آنها اعمال خواهد شد.

با استفاده از صفحات خورشیدی و خاموش کردن وسایل برقی غیرضروری می‌توان مصرف را مدیریت و بخشی از برق مورد نیاز صنایع را تامین کرد.