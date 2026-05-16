پخش زنده
امروز: -
معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه در پیامی در فضای مجازی نوشت: تحریم یک گزارشگر ویژه سازمان ملل به دلیل مطالبه پاسخگویی در دیوان کیفری بینالمللی، چهره واقعی سیاست حقوق بشری آمریکا را آشکار میکند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، کاظم غریبآبادی معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه در واکنش به صدور دستور موقت دادگاه فدرال آمریکا برای تعلیق تحریمهای اعمالی دولت این کشور علیه خانم فرانسسکا آلبانیز در پیامی در فضای مجازی نوشت:
رسانهها خبر از صدور دستور موقت دادگاه فدرال آمریکا برای تعلیق تحریمهای اعمالی دولت این کشور علیه خانم فرانسسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در سرزمینهای اشغالی فلسطین، خبر میدهند.
حقوق بشر در قاموس آمریکا تا زمانی محترم است که به رژیم اسرائیل نرسد. هرجا پای پاسخگویی رژیم و حامیان آن در برابر جنایات غزه به میان میآید، واشنگتن بهجای دفاع از قانون، به ابزار تحریم، تهدید و ارعاب متوسل میشود.
تحریم یک گزارشگر ویژه سازمان ملل به دلیل مطالبه پاسخگویی در دیوان کیفری بینالمللی، چهره واقعی سیاست حقوق بشری آمریکا را آشکار میکند: حقوق بشر برای دشمنان، مصونیت برای متحدان. این همان استاندارد دوگانهای است که سالها عدالت بینالمللی را به گروگان منافع سیاسی واشنگتن گرفته است.
آمریکا نمیتواند همزمان از «نظم مبتنی بر قانون» سخن بگوید و هر نهاد، کارشناس یا سازوکاری را که به جنایات رژیم اسرائیل نزدیک میشود، هدف فشار قرار دهد. اگر حقوق بینالملل فقط تا جایی معتبر باشد که متحدان آمریکا را لمس نکند، دیگر قانون نیست؛ ابزار سلطه است. استقلال مأموریتهای سازمان ملل، مصونیت کارشناسان بینالمللی و حق قربانیان فلسطینی برای حقیقت و عدالت نباید قربانی هراس واشنگتن از پاسخگویی رژیم اسرائیل شود.