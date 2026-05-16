پخش زنده
امروز: -
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق استان یزد: مردم استان از ابتدای سال تاکنون کاهش پنج درصدی مصرف برق را رعایت کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجتی مقدم گفت: الگوی مصرف برای مشترکان خانگی در ماههای خرداد و شهریور ۳۰۰ کیلووات ساعت در ماه است، برای ماههای تیر و مرداد ۴۵۰ کیلووات ساعت و برای بقیه ماهها ۲۰۰ کیلووات ساعت در ماه است.
وی ادامه داد: بیش از این، مصرف خارج از الگوست و نرخ برق مشترکین افزایش مییابد و احتمال خاموشیها را در شبکه افزایش میدهد.
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق استان تصریح کرد: البته خوشبختانه مردم استان یزد از ابتدای سال تاکنون این کاهش پنج درصدی را رعایت کردهاند.
حجتی مقدم همچنین از اجرای طرح مهتاب خبر داد و گفت: این طرح با هدف مدیریت هوشمند تلفات انرژی در سراسر کشور در حال اجراست که در این طرح تلفات غیرفنی انرژی از طریق موارد خرابی کنتورها و برقهای غیرمجاز و مصارف خارج از برنامه کنترل میشود.
مدیر دفتر مدیریت مصرف برق استان یزد هم از اجرای طرح سبا با هدف فرهنگ سازی خبر داد و اظهار داشت: موضوع کارورانرژی هم از ابتدای خرداد شروع میشود و از مردم دعوت میکنیم با نصب این پلتفرم در گوشیهای خود در ازای صرفه جویی از پاداش بهرهمند شوند که یکی از این پاداشها قبوض رایگان است.
ابراهیمی از بهینه سازی روشنایی و بهینه سازی موتور کولرهای آبی خبر داد و گفت: این طرح که فعلا در شهرکهای صنعتی و در ادامه در بخش خانگی هم اجرایی میشود به صورت رایگان خواهد بود.