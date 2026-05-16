پخش زنده
امروز: -
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به قدمت ۷۰،۸۰ ساله اکثر بیمارستانهای تهران گفت: بیمارستانهای بهارلو، امام خمینی و سینا از شهرداری اخطار گرفتهاند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سید رضا رئیس کرمی عصر شنبه در یک نشست خبری به مناسبت هفته سلامت که در ستاد دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزارشد، با اشاره به زیرساختهای درمانی این دانشگاه اظهار کرد: به جز بیمارستان حکیم و مهدی کلینیک و تعدادی دیگر، بسیاری از مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه قدیمی و دچار فرسودگی هستند که نیاز به بازسازی دارند.
وی با اشاره به همراهی رسانهها با مجموعه سلامت در روزهای سخت جنگ اظهار داشت: رسانهها پا به پای کادر درمان، فعالیتها و زحمات همکاران ما را در حوزههای مختلف پیشبیمارستانی، بیمارستانی، بهداشت، دارو و سایر بخشها منعکس کردند. به ویژه مستندسازان باید فعالیتهای ارزشمند همکاران حوزه درمان در آن ایام را بیش از گذشته ثبت و روایت کنند.
تابآوری نظام سلامت و مدیریت علمی بحران
وی یکی از محورهای مهم هفته سلامت امسال را موضوع تابآوری نظام سلامت و مدیریت علمی در بحران عنوان کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ و حتی در شرایط فعلی، کشور با بحرانهای مختلفی روبهرو بوده و هست و ضروری است در مواجهه با این بحرانها از مدیریت علمی و صحیح بهره بگیریم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: موضوع تابآوری نظام سلامت نیازمند برنامهریزی و نگاه تخصصی است و استادان و متخصصان این حوزه توضیحات تکمیلی را در این زمینه ارائه خواهند کرد.
خدمات درمانی در ایام جنگ و نوروز تعطیل نشد
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در ادامه به عملکرد این دانشگاه در ایام جنگ رمضان و تعطیلات نوروز اشاره کرد و گفت: دانشگاه علوم پزشکی تهران با توجه به گستردگی منطقه تحت پوشش و بیمارستانهای متعدد، در ایام جنگ با تمام ظرفیت در خدمت مردم بود.
وی افزود: همکاران ما به ویژه در حوزه درمان عملکرد قابل قبولی داشتند. در حوزه دارو نیز تلاشهای زیادی انجام شد، هرچند به دلیل برخی کمبودهای کشوری گاهی با مشکلاتی مواجه بودیم.
رئیسکرمی تأکید کرد: با وجود شرایط جنگی و همزمانی آن با تعطیلات نوروز، مردم در دریافت خدمات سلامت با مشکلی مواجه نشدند و خدمات حوزه بهداشت و درمان بدون تعطیلی ادامه یافت.
نقش رسانه در ارتقای سواد سلامت
وی با اشاره به تقارن یکی از روزهای هفته سلامت با روز روابط عمومی اظهار داشت: رسانه و ترویج علمی فرهنگ سلامت و همچنین افزایش سواد سلامت جامعه از اهداف مهم وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی است و باید بیش از گذشته به آن توجه شود.
رئیسکرمی تصریح کرد: موضوعاتی همچون پزشکی خانواده، نظام ارجاع، خودمراقبتی و سلامت روان مبتنی بر دانش از جمله محورهایی است که در هفته سلامت مورد توجه قرار خواهد گرفت.
هفته سلامت؛ فرصتی برای توجه بیشتر به بهداشت و سلامت
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به برگزاری هفته سلامت در اردیبهشتماه گفت: هفته سلامت هر سال فرصتی است تا توجه جامعه و گروههای هدف به مسائل مرتبط با حوزه بهداشت و سلامت جلب شود.
وی افزود: هفته سلامت امسال با شعار سرآغازی سلامت، آیندهای پایدار با علم و اقتدار ایران ماندگار برگزار میشود که شعاری متناسب با شرایط روز کشور است.
رئیسکرمی همچنین یاد و خاطره شهدای حوزه سلامت در ایام جنگ رمضان را گرامی داشت و بر نقش ارزشمند مدافعان سلامت در شرایط بحرانی تأکید کرد.
ارائه بیش از ۲۱۰۰ مشاوره سلامت روان
وی درباره اقدامات حوزه سلامت روان در بحرانها گفت: در دوران جنگ، بیش از ۲۱۰۰ تماس و مشاوره سلامت روان در دانشگاه ثبت شد و تلاش شد بخشی از مشکلات روانی مردم پوشش داده شود.