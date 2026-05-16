جنبش حزب‌الله به دولت لبنان هشدار داد که باید هر چه سریعتر به مذاکرات با رژیم صهیونیستی پایان دهد؛ زیرا این مذاکرات به ضرر استقلال و امنیت ملی لبنان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حزب‌الله لبنان امروز شنبه هشدار داد که دولت این کشور به دنبال توافقی با رژیم صهیونیستی است که از توافق هفدهم می ۱۹۸۳ بسیار خطرناکتر است.

توافق ۱۹۸۳ بین لبنان و اسرائیل پس از جنگ ۱۹۸۲ لبنان و محاصره بیروت امضا شد. این قرارداد خواستار خروج نیرو‌های ارتش اسرائیل از بیروت بود و مقرر شده بود روابط بین بیروت و تل آویو عادی شود که با مخالفت شدید مردمی در لبنان مواجه شد.

حزب الله با بیان اینکه توافق مذکور هم ذلت‌بار و ننگین بود، می‌گوید؛ دولت لبنان به دنبال حصول مجدد چنین توافقی است؛ با این تفاوت که این بار، صحبت از صلح جامع و فراگیر است و این مسئله به شدت خطرناک است.

مقاومت لبنان با تأکید بر اینکه مسئولان این کشور از تاریخ عبرت نگرفته‌اند و در پی تبرئه دشمن صهیونیستی هستند؛ خاطر نشان کرد، دولت لبنان با اسرائیل به عنوان یک رژیم صلح‌طلب و به رسمیت شناخته شده رفتار می‌کند که این مسئله در نقض آشکار قانون اساسی لبنان است.

حزب الله ضمن رد هر گونه دیکته، فشار یا قیمومیت خارجی از سوی آمریکا، تصریح کرد، اظهارات مسئولان اسرائیلی نشانگر مطامع آنان نسبت به آب و خاک و منابع طبیعی لبنان است و به همین دلیل قصد دارد نقاط قوت لبنان را از آن سلب کند.

حزب الله با بیان اینکه دولت لبنان باید به امتیازدهی مجانی و نادیده گرفتن حقوق مردم این کشور پایان دهد، تأکید کرد، بیروت باید دست از توهم توافق صلح با این دشمن غاصب بردارد.

مقاومت لبنان با طرح این سؤال که نتیجه توافقات قبلی بیروت با صهیونیست‌ها چه بوده، عنوان کرد: از دولت لبنان می‌خواهیم که در چارچوب اجماع ملی، همکاری کند تا از این طریق، خروج کامل دشمن از اراضی لبنان تضمین شود و بتوانیم اسرا را آزاد کنیم و بدون هیچ قید و شرطی بازسازی را از سربگیریم.

حزب الله در پایان هشدار داد که اسرائیل هیچ جایی در خاک لبنان نخواهد داشت و صبح پیروزی و استقلال کامل نزدیک است.