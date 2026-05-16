کردستانی ها با حضور در میادین و سردادن شعار‌های انقلابی، بار دیگر بر استمرار حمایت‌های اجتماعی و میهنی تاکید کرده و وطن‌دوستی خویش را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مردم کردستان در ایام جنگ سوم تحمیلی هر شب، به خیابان‌ها و میدان‌های اصلی شهر می‌آیند و در حالی که پرچم ایران را در دست دارند، شعار‌هایی برای بیان مواضع خود درباره وقایع روز و تجاوز نظامی اسرائیل و آمریکا علیه کشورمان، سر می‌دهند

آنان با این کنشگری خود، نه‌تنها عرصه را بر دشمنان تنگ کرده‌اند بلکه پایداری و پویایی جامعه را در دوران بمباران و محاصره و تهدید به نمایش گذاشته‌اند.