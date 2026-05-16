دسته عزاداری خادمان حرم بانوی کرامت، فردا ۲۷ اردیبهشت ساعت ۹ صبح برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دسته عزاداری خادمان و زائران حضرت معصومه سلاماللهعلیها به مناسبت شهادت امام جواد علیهالسلام و شهادت رهبر معظم انقلاب و تجدید بیعت با حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای برپا میشود.
دسته عزای خادمان و زائران حرم بانوی کرامت یکشنبه ۲۷ اردیبهشت مصادف با سالروز شهادت حضرت جوادالائمه علیهالسلام ساعت ۹ صبح از مسجد امام حسن عسکری علیهالسلام به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها برگزار میشود.
این مراسم با سخنرانی و روضهخوانی در مسجد امام حسن عسکری علیهالسلام، نوحهخوانی و ابراز ارادت در طول مسیر توسط مداحان مطرح قم و عزاداری در صحن امام رضا علیهالسلام حرم مطهر بانوی کرامت همراه خواهد بود.