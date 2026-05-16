افتتاح ایستگاه سلامت در یاسوج
در ایستگاههای سلامت کهگیلویه و بویراحمد فشارخون، قند خون، تغذیه شهروندان اندازه گیری و بررسی می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: هفته سلامت فرصتی برای ترویج فرهنگ پیشگیری و ارتقای سلامت عمومی است که از ۲۵ تا ۳۱ اردیبهشتماه برنامه های متنوعی در این زمینه برگزار می شود.
پناهی افزود: این هفته با عنوان سلامت پایدار با علم و اقتدار، ایران ماندگار نامگذاری شده و این مناسبت فرصت ارزشمندی برای توجه بیشتر مردم به اهمیت پیشگیری و مراقبت از سلامت به شمار میرود.
وی با بیان اینکه چادرهای سلامت در همه شهرستانهای استان راهاندازی شده است افزود: در این ایستگاهها خدمات دندانپزشکی، اندازه گیری فشارخون قند خون، تغذیه، آموزش سلامت، جوانی جمعیت، بهداشت محیط، کاهش خطر بلایای طبیعی به مردم ارائه می شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: خدمات مشاورههای روانشناسی و روانکاوی نیز در این چادرها ارائه می شود.
پناهی با اشاره به آغاز رسمی برنامههای هفته سلامت گفت: از فردا صبح با حضور استاندار آیین های هفته سلامت در مرکز بهداشت مهریان برگزار می شود.