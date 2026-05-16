نمایندگان مدیر حوزه‌های علمیه با حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ محمد حسون رئیس مرکز ابحاث العقائدیه و از مؤلفین و مبلغین فعال دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،حجج اسلام والمسلمین علی علیزاده مسئول حوزه مدیریت حوزه‌های علمیه و محمدرضا کارگر از مسئولان جامعه المصطفی العالمیه و آقای سیداحمد حسینی‌اطهر مشاور مدیر حوزه‌های علمیه در امور ارتباطات به نمایندگی از آیت‌الله اعرافی با حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمد حسون رئیس مرکز ابحاث العقائدیه وابسته به دفتر آیت‌الله العظمی سیستانی و از مؤلفین و مبلغین فعال عرصه بین‌الملل دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

نمایندگان مدیر حوزه‌های علمیه در این دیدار ضمن ابلاغ سلام آیت الله اعرافی، یک دوره از آثار کنگره آیت‌الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی (ره) را به حجت‌الاسلام والمسلمین حسون اهدا کردند.

رئیس مرکز ابحاث العقائدیه هم با تشکر از توجه آیت‌الله اعرافی و حضور هیئت نمایندگی مدیر حوزه‌های علمیه، گزارشی از فعالیت‌های علمی و تبلیغی خود ارائه داد.