پخش زنده
امروز: -
نماینده روسیه تاکید کرد: این کشور با چین همنظر است که قطعنامه پیشنهادی آمریکا و بحرین درباره تنگه هرمز مناسب نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ نماینده دائم روسیه در سازمانهای بینالمللی مستقر در وین میخائیل اولیانوف امروز در پیامی در ایکس، موضع چین در قبال قطعنامه ضد ایرانی بحرین و آمریکا در ارتباط با تنگه هرمز را تایید کرد و گفت «روسیه هم همین دیدگاه را دارد».
نماینده چین در سازمان ملل جمعه از پیشنویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا و بحرین درباره تنگه هرمز انتقاد کرد و گفت که محتوا و زمان آن مناسب نیست و تصویب آن کمکی نمیکند.
به گزارش رویترز به نقل از دیپلماتها، «این قطعنامه که در آن از ایران خواسته شده تا حملات و مینگذاری در تنگه هرمز را متوقف کند، در صورت رأیگیری، احتمالاً با وتوی روسیه و چین مواجه خواهد شد». هر دو کشور ماه پیش هم قطعنامه مشابه با حمایت آمریکا را وتو کردند.
فو گونگ، نماینده چین در سازمان ملل، دیروز تاکید کرد که «آنچه نیاز داریم این است که از هر دو طرف (ایرانی و آمریکایی) بخواهیم در مذاکرات، جدی و با حسن نیت شرکت کنند که بتواند مسئله را حل کند».
فو اضافه کرد که اگر این موضوع به چین به عنوان رئیس کنونی شورای امنیت ۱۵ عضوی سازمان ملل بستگی داشت، این قطعنامه به رأی گذاشته نمیشد، اما این مسئولیت چین به عنوان رئیس شوراست که در صورت درخواست تهیهکنندگان قطعنامه، رأیگیری را ترتیب دهد.
چین و روسیه، قطعنامه ضد ایرانی قبلی را با این استدلال رد کرده بودند که استفاده از زور برای بازگشایی تنگه هرمز را مجاز میکرد.