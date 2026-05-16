رئیس روس‌اتم گفت: برخی از عملیات‌های ساخت‌وساز در واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر از سر گرفته شده است و تجهیزات مربوط به دومین واحد نیروگاه اتمی بوشهر، یعنی راکتور و مولد‌های بخار، طبق برنامه در حال تولید هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری تاس روسیه، الکسی لیخاچف در گفت‌و‌گو با خبرنگاران در این باره اظهار داشت: «عملیات بتن‌ریزی و آرماتوربندی ساختمان‌های واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر از سر گرفته شده است. متخصصان ما که در محل باقی مانده‌اند، همکاری فعالانه با پیمانکاران را در چارچوب تعهدات قراردادی خود آغاز کرده‌اند.»

رئیس روس‌اتم شرح داد: «تعداد کم کارکنان ما که در بوشهر باقی مانده‌اند، با این واقعیت جبران می‌شود که بیشتر آنها مدیرانی بسیار ماهر هستند. علاوه بر این، پشتیبانی فنی و مشاوره‌ای برای عملیات ساختمانی به صورت از راه دور فراهم شده است.»

الکسی لیخاچف به خبرنگاران گفت که روس‌اتم طرح‌هایی برای افزایش تعداد کارکنان روسی در محل ساخت واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر را آغاز کرده است، اگرچه هنوز برای بازگشت آنها زود است.

لیخاچف اظهار داشت: «ما توسعه طرح‌هایی برای افزایش تعداد کارکنان خود را آغاز کرده‌ایم. در انجام این کار، باید وضع نظامی را در نظر بگیریم. هفته گذشته، ایران و ایالات متحده حملات بیشتری را علیه یکدیگر انجام دادند و امروز نیز مطبوعات آمریکا مجدداً از احتمال ازسرگیری درگیری‌ها گزارش داده‌اند. تا زمانی که وضع روشن نشود، ما مجاز به تصمیم‌گیری برای بازگشت کامل کارکنان به سایت نیستیم.»

در طول تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی چند حمله به محوطه نیروگاه اتمی بوشهر صورت گرفت که منجر به شهادت و زخمی شدن شماری از کارکنان آن شد.

پیش از این رئیس روس‌اتم پس از اعلام آتش‌بس و در روز جمعه هفته گذشته اعلام کرده بود که حدود ۲۲۰۰ کارگر ایرانی به سایت نیروگاه بوشهر بازگشته‌اند.