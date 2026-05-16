پخش زنده
امروز: -
مدیرکل هماهنگی ستاد هماهنگی کانونهای مساجد کشور زمینه سازی گسترش فعالیتهای اجتماعی و معنوی را در پیوند هنر با مسجد دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به مناسبت فرارسیدن روز روابط عمومی و ارتباطات، «مرتضی کریمی» مدیرکل هماهنگی امور ستادی، روابط عمومی و بینالملل، با صدور پیامی این روز را به فعالان عرصه اطلاعرسانی و تبلیغ تبریک گفت و بر نقش راهبردی روابط عمومی در پیشبرد اهداف فرهنگی و سازمانی تأکید کرد.
در این پیام با اشاره به سخن امام خمینی (ره) آمده است: «مسأله تبلیغات یک امر مهمی است که میشود گفت در دنیا در رأس همه امور قرار گرفته است و میتوان گفت دنیا بر دوش تبلیغات است… باید با تبلیغات صحیح، اسلام را آن گونه که هست به دنیا معرفی نمایید… توجه داشته باشید که بالاترین چیزی که میتواند این انقلاب را در اینجا به ثمر برساند و در خارج صادر کند، تبلیغات است؛ تبلیغات صحیح.»
در بخش دیگری از این پیام آمده است: بدون تردید در عصر حاضر و در دورانی که اطلاعرسانی در همه عرصهها بهویژه در حوزه فناوریهای نوین ارتباطی گسترش چشمگیری یافته است، جایگاه و اهمیت روابط عمومی بیش از پیش نمایان شده و این حوزه به عنوان قلب تپنده هر ارگان و سازمانی ایفای نقش میکند؛ به گونهای که موفقیت، پویایی و تداوم فعالیت سازمانها، ادارات و شرکتها در عرصههای تخصصی تا حد زیادی به عملکرد هوشمندانه و اثربخش روابط عمومی آنها وابسته است.
اگر هنر اطلاعرسانی و تبلیغات با مسجد، به عنوان یکی از بیوت الهی بر روی زمین و پایگاه اصلی حضور و اجتماع مردم، پیوند بخورد، آثار و برکات ارزشمندی در پی خواهد داشت؛ بهگونهای که از یک سو به عمران و آبادانی مسجد و تقویت فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی آن کمک میکند و از سوی دیگر برکات معنوی و اخروی فراوانی به همراه خواهد داشت.
امروزه در جهان سرمایههای عظیمی در عرصههای مختلف تبلیغات هزینه میشود و بیگمان نتیجهبخش بودن تلاشها و خدمات فعالان این حوزه در گرو هدفگذاری دقیق، برنامهریزی سنجیده، بهرهگیری از تکنیکهای نوین، بهروز و کارآمد و همچنین آگاهی از شیوههای مؤثر و تأثیرگذار در حوزه اطلاعرسانی است. روابط عمومی در دنیای امروز نه به عنوان یک بخش تشریفاتی، بلکه به عنوان آیینه تمامنمای سازمانها با رویکردی راهبردی و مبتنی بر تفکر جمعی شناخته میشود و نقشی اساسی در ارتقا، پیشرفت و انعکاس فعالیتهای هر مجموعه ایفا میکند؛ چرا که بدون روابط عمومی هیچ فعالیتی به درستی دیده و منعکس نخواهد شد.
در پایان، ضمن تبریک فرارسیدن روز روابط عمومی به فعالان عرصه تبلیغ و اطلاعرسانی و همه تلاشگران و منادیان علم و آگاهی، از تمامی متولیان، متصدیان و فعالان این عرصه بهویژه کسانی که دین مبین اسلام و مسجد را بایسته ملجأ و مأمن حضور و حرکت خود قرار دادهاند صمیمانه قدردانی شده و از درگاه خداوند متعال مسئلت شده است تا همگان تحت توجهات خاصه حضرت ولی عصر (عج الله تعالی فرجه الشریف) در مسیر حرکت پیشرو و اثرگذار خود در این عرصه خطیر و مبارک موفق و مؤید باشند.