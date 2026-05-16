امام محمد بن علی بن موسی مشهور به امام جواد و امام محمد تقی (ع) و ابن‌الرضا بود.

ملقب شدن او به جواد را به علت کثرت بخشش، احسان و منش ایشان در مواسات و همدردی با مردم بود.

امام جواد(ع) سال ۱۹۵ قمری در مدینه به دنیا آمد و هفده سال امامت کرد سنّ کمِ امام جواددر هنگام امامت که هشت ساله بود، سبب شد شماری از اصحاب امام رضا(ع)، در امامت او تردید کنند و سرانجام منحرف شدند اما بیشتر آنان با درک علم و عصمت ایشان با دل و جان مطیع و دلداده امام جواد علیه السلام شدند .

مناظرات علمی امام جواد(ع) با عالمان فرقه‌های اسلامی در مسائل کلامی،احکام حج را از مناظرات معروف امامان شیعه می‌دانند.

از امام جواد، حدود ۲۵۰ حدیث نقل شده است که علت آن را عمر کوتاه و نیز تحت کنترل بودن او می‌دانند. امام جواد (ع) در باره برکات مخالفت و دشمنی باظالم فرمود كسی كه طالب رضایت خداوند متعال باشد، دشمنی ستمگران، او را زیان و ضرر نمی رساند.

ایشان امر به معروف و نهی از منكر را دو مخلوق الهی می داند که هر كه آن ها را یاری و اجراء كند مورد نصرت و رحمت خدا قرار می گیرد و هر كه آن ها را ترک و رها گرداند مورد خذلان و عِقاب قرار می گیرد.

حدیث مشهور امام جواد درباره فرج هم همان است که فرمود برترین اعمال پیروان ما انتظار فرج است.

سرانجام امام جواد جوان ترین امام در ۲۵سالگی، با جام زهر خلافت عباسی به شهادت رسید.