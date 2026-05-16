پخش زنده
امروز: -
مسابقات پارادو و میدانی قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی کم توانان ذهنی یادواره شهدای دانشآموز میناب در بخش بانوان با قهرمانی تیم هرمزگان یه پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات پارادوومیدانی قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی کم توانان ذهنی "یادواره شهدای دانشآموز میناب" از صبح امروز شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه با حضور ۴۵ ورزشکار از ۱۶ استان در مجموعه ورزشی شهید شیرودی برگزار و در پایان تیم هرمزگان بر سکوی قهرمانی ایستاد و تیمهای البرز و کردستان مقامهای دوم و سوم را کسب کردند.
نفرات برتر به شرح زیر معرفی شدند:
۱۰۰ متر:
فاطمه رنجبری - هرمزگان
محدثه رضایی نیا - گلستان
نگین حسنی امجد - الیرز
۲۰۰ متر:
مائده اصلانی - الیرز
فاطمه کوزه گری - گلستان
ستایش بهروز - فارس
۴۰۰ متر:
مریم تقندیکی- خراسان جنوبی
ستایش بهروز- فارس
مائده اصلانی- البرز
۸۰۰ متر:
نازیلا فداکار - کردستان
دیانا قادری - کردستان
فاطمه عاشورزاده - هرمزگان
۱۵۰۰ متر:
نازیلا فداکار- کردستان
دیانا قادری - کردستان
فاطمه عاشورزاده - هرمزگان
پرتاب نیزه:
پروانه اسماعیلی - هرمزگان
هانیه یلمه - اصفهان
عاطفه خیبری - زنجان
پرتاب وزنه:
ستاره شادروح - کرمانشاه
آناهیتا صفار- لرستان
پروانه اسماعیلی- هرمزگان
پرتاب دیسک:
رقیه کعب عمیر- خوزستان
آناهیتا صفار - لرستان
فاطمه کاظمی - زنجان
پرش طول:
حنانه قانعی - اصفهان
فاطمه رنجبری - هرمزگان
مریم تقندیکی - خراسان جنوبی
مراسم اهدای مدال و جام قهرمانی با حضور مهران تیشه گران سرپرست فدراسیون، محمدی رئیس پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، هادیزاده مسئول کمیته فنی و مسابقات و الهه شیعه سرپرست فنی بانوان برگزار شد.