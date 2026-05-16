به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات پارادوومیدانی قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی کم توانان ذهنی "یادواره شهدای دانش‌آموز میناب" از صبح امروز شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه با حضور ۴۵ ورزشکار از ۱۶ استان در مجموعه ورزشی شهید شیرودی برگزار و در پایان تیم هرمزگان بر سکوی قهرمانی ایستاد و تیم‌های البرز و کردستان مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.

نفرات برتر به شرح زیر معرفی شدند:

۱۰۰ متر:

فاطمه رنجبری - هرمزگان

محدثه رضایی نیا - گلستان

نگین حسنی امجد - الیرز

۲۰۰ متر:

مائده اصلانی - الیرز

فاطمه کوزه گری - گلستان

ستایش بهروز - فارس

۴۰۰ متر:

مریم تقندیکی- خراسان جنوبی

ستایش بهروز- فارس

مائده اصلانی- البرز

۸۰۰ متر:

نازیلا فداکار - کردستان

دیانا قادری - کردستان

فاطمه عاشورزاده - هرمزگان

۱۵۰۰ متر:

نازیلا فداکار- کردستان

دیانا قادری - کردستان

فاطمه عاشورزاده - هرمزگان

پرتاب نیزه:

پروانه اسماعیلی - هرمزگان

هانیه یلمه - اصفهان

عاطفه خیبری - زنجان

پرتاب وزنه:

ستاره شادروح - کرمانشاه

آناهیتا صفار- لرستان

پروانه اسماعیلی- هرمزگان

پرتاب دیسک:

رقیه کعب عمیر- خوزستان

آناهیتا صفار - لرستان

فاطمه کاظمی - زنجان

پرش طول:

حنانه قانعی - اصفهان

فاطمه رنجبری - هرمزگان

مریم تقندیکی - خراسان جنوبی

مراسم اهدای مدال و جام قهرمانی با حضور مهران تیشه گران سرپرست فدراسیون، محمدی رئیس پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، هادیزاده مسئول کمیته فنی و مسابقات و الهه شیعه سرپرست فنی بانوان برگزار شد.