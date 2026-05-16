به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، همزمان با هفتاد و پنجمین شب از تجمعات مردمی کادر سلامت مشهد، آیین گرامیداشت اربعین شهادت حسین عشقی پرستار شهید با حضور احمد نجاتیان، رئیس‌کل سازمان نظام پرستاری کشور، شبستری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد، سعید کرمی معاون فرهنگی نهاد نمایندگی رهبر معظم انقلاب در دانشگاه‌های کشور، رئیس بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی، جمعی از مدیران حوزه سلامت، پزشکان، پرستاران و اعضای کادر درمان و خانواده این شهید والامقام در مسجد حضرت قائم (عج) دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد.

در ادامه این مراسم پیام محمدباقر قالیباف را احمد نجاتیان رئیس سازمان نظام پرستاری در این مراسم قرائت و به‌نمایندگی از رئیس مجلس شورای اسلامی به خانواده شهید حسین عشقی ابلاغ کرد.

در بخشی از این پیام آمده است: حقیقت ایمان در میدان جهاد و ایستادگی معنا می‌یابد و مردان خدا با نثار جان خویش تاریخ را به نام عزت و آزادگی رقم می‌زنند.

این شهید بزرگوار با تأسی از مکتب سیدالشهدا (ع) و در امتداد راه شهدا در صفوف استوار مدافعان میهن اسلامی ایستاد و با بصیرت و شجاعت در برابر توطئه‌ها و جنایات آمریکایی - صهیونیستی سفاکانی که دستشان به خون پاک رهبر معظم انقلاب آلوده است، جان خود را فدای آرمان‌های بلند اسلام و انقلاب کرد.