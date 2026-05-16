آزمون اختصاصی مقطع دکتری سال ۱۴۰۶-۱۴۰۵ با استقبال گسترده طلاب و رشد بیش از ۳۰ درصدی همراه بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آزمون اختصاصی مقطع دکتری تخصصی سال ۱۴۰۶–۱۴۰۵ ویژه طلاب و دانش‌آموختگان علوم اسلامی در دانشگاه باقرالعلوم (ع) برگزار شد.

پذیرفته‌شدگان این مرحله، مطابق مقررات، به مصاحبه علمی دعوت شده و در آزمون شفاهی حضور خواهند یافت تا ارزیابی نهایی آنان انجام شود. بر اساس اعلام اداره جذب و پذیرش دانشگاه، از مجموع شرکت‌کنندگان در آزمون، تعداد ۵۲ نفر پذیرفته شده نهایی در سال تحصیلی جدید در کرسی دکتری تخصصی به تحصیل خواهند پرداخت.

در جریان برگزاری این آزمون، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی علوی، رئیس دانشگاه باقرالعلوم (ع)، به همراه اعضای هیئت‌رئیسه از حوزه‌های امتحانی بازدید کردند. ایشان ضمن بررسی روند اجرایی آزمون، با مسئولین برگزاری آزمون و نمایندگان وزارت علوم گفت‌و‌گو کردند.

آزمون اختصاصی مقطع دکتری دانشگاه باقرالعلوم (ع) به همت معاونت امور دانشجویی و معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه باقرالعلوم (ع) و با مشارکت حدود ۴۰ نفر از عوامل، دست اندرکاران و مراقبین آزمون برگزار شد.

آزمون اختصاصی طلاب و دانش‌آموختگان در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد نیز روز جمعه ۲۲ خرداد۱۴۰۵ برگزار خواهد شد. متقاضیان شرکت در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد می‌توانند با مراجعه به سامانه ثبت‌نام آزمون، تا حداکثر ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ ثبت‌نام خود را نهایی کنند.