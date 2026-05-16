به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان عشایری کشور طرح مرتع داری را تنها راه علمی و فنی صیانت از مراتع دانست، افزود: با توجه به هرچند که کمبود بودجه در امور عشایر داریم، اما با توجه به اهمیت این موضوع ردیفی را برای حفاظت از مراتع در نظر گرفتیم

میرزاوند با بیان اینکه جامعه عشایری ما باتوجه به شعار سال نماد عینی اقتصاد مقاومتی است در خصوص اقدامات مثبت صورت گرفته تصریح کردگفت:هم محور کردن محل سکونت عشایر و واگذاری ایل راه ها و فراگیری طرح های مرتعداری دانش بنیان و ایجاد تعاونی ها بار زیادی را از دوش عشایر برداشته است.

وی با بیان اینکه عشایری این پتانسیل را دارد که کشور را از واردات گوشت قرمز بی نیاز کند گفت:در سابق با کوچ کردن بار از دوش مرتع گرفته میشد، اما امروزه با اقدامات مراکز دانش بنیان این کار انجام می شود.

افلاطونی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری با اشاره به اینکه ۸۵ درصد مواد غذایی مورد نیاز کشور از داخل تامین میشود گفت: امروز امنیت ملی شئونات مختلفی دارد که شامل زیستی، هوا و مواد غذایی می شود.

ظهرابی معاون سازمان حفاظت محیط زیست کشور با بیان اینکه امروزه جوامع محلی بازوان حراست از انفال محسوب می شوند افزود: خداوند به ما انسانها در کنار بهره برداری از طبیعت وظیفه حفاظت را داده است.

کولیوند استاندار سمنان با اشاره به مشکل نهادههای‌های دامی عشایر استان گفت: اقدامات خوب و مناسبی در این زمینه در حال اجراست.

گلرو نماینده مردم شهرستانهای سمنان مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی ایجاد خط انتقال گاز شهری و بستر اینترنت به عشایر اشاره کرد و گفت:طرح قطب دامپروری شهرستان نیز از جمله برنامه‌های در حال اجراست.

رهایی مدیر کل منابع طبیعی جوامع محلی را به عنوان یک پتانسیل بینظیر برشمرد و افزود:جبران کمبود نیرو در پیشبرد اهداف سازمان را با بهره گیری از جوامع محلی با عنوان همیار و دوستدار طبیعت و مراتع برطرف کردیم.

علمدار نماینده تعاونی‌های عشایر مهدیشهر از اجرای موفق مدیریت مراتع در این منطقه خبر داد و افزود: لزوم آموزش بیشتر به بهره برداران در راستای حفظ منابع و مراتع الزامی است.

یورد خانی نماینده عشایر گرمسار در این مراسم عشایر را به عنوان حافظان انقلاب و نظام یاد آور شد و گفت:مروز عشایر باید از سوی مسئولین کشور حمایت بیشتر شود.

وی با اشاره به جایگاه انجمن مرتع داران کشور افزود:هرچادر عشایری یک کارگاه تولیدی، پاسگاه مرزی و محیط بانی و منابع طبیعی است و تعامل بین عشایر و منابع طبیعی موجب خدمت به عشایر و کشور است.

گلباران مزار شهدای مهدیشهر و تجلیل از مرتعداران نمونه استانی از جمله برنامه‌های دیگر این مراسم بود.