از گرانی و کمبود آب تا تحولات منطقه؛ محور نشست نخبگان قزوین
فاطمه محمدبیگی در نشست نخبگان قزوین، به مسائل اقتصادی و مطالبات مردم اشاره کرد و در ادامه، دکتر متفکرآزاد به تحلیل جنگ رمضان و سناریوهای دشمن در منطقه پرداخت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
نشست راهبردی نخبگان استان قزوین با حضور روحالله متفکرآزاد، عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی، و فاطمه محمدبیگی، نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی، با محور بررسی مسائل اقتصادی، اجتماعی و تحولات منطقه برگزار شد.
در این نشست، محمدبیگی با اشاره به مهمترین دغدغههای مردم، به موضوعاتی مانند کمبود آب، تورم و گرانی پرداخت و بر لزوم پیگیری مطالبات معیشتی و اقتصادی در مجلس تأکید کرد.
وی همچنین به فعالیت نمایندگان در مجلس و تحولات پیشروی ایران در منطقه اشاره داشت.
متفکرآزاد نیز در سخنانی، تحولات اخیر منطقه و جنگ ۱۲ روزه را مورد تحلیل قرار داد و با اشاره به ارزیابی دشمن از شرایط داخلی و منطقهای ایران، گفت: دشمن تصور میکرد کشور در موقعیت ضعف قرار دارد، اما با واکنش ایران و مقاومت نیروهای داخلی، به اهداف خود نرسید.
وی در ادامه با اشاره به برخی تهدیدها علیه زیرساختهای کشور، بر پاسخ متقابل ایران تأکید کرد و گفت: تهدیدهای زیرساختی با اقدام متقابل پاسخ داده شد.
او همچنین با بیان اینکه «نبرد ارادهها» همچنان ادامه دارد، بر اهمیت حفظ انسجام داخلی، تداوم حضور مردم در صحنه و پیگیری مطالبات عمومی تأکید کرد.
در پایان این نشست، بر ضرورت تحلیل درست شرایط، توجه به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم و تقویت همبستگی داخلی در برابر تهدیدها تأکید شد.