تازهترین اثر انتشارات انقلاب اسلامی با عنوان «هندسه نبرد؛ شناخت دشمن و روشهای مقابله با آن در اندیشه حضرت آیتاللهالعظمی شهید سیدعلی خامنهای (ره)» در میدان انقلاب تهران رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این مراسم که با حضور حجتالاسلام رستمی، نماینده ولی فقیه در دانشگاهها، محمدیان، معاون دفتر نشر رهبر شهید، محمدرضا و حسین طاهری، مصطفی زیبایینژاد، مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران، فعالان فرهنگی و مردم حاضر در اجتماع بزرگ میدان انقلاب تهران با اجرای رسالت بوذری برگزار شد، بر ضرورت تبیین بازخوانی دیدگاههای رهبر شهید انقلاب در میدان نبرد شناختی و استفاده از محتوای این کتاب جهت راهنمایی عملی برای فهم سازوکار دشمنی جبهه استکبار تأکید شد.
«هندسه نبرد» مجموعهای گزیده و موضوعمحور از بیانات رهبر شهید انقلاب اسلامی درباره ماهیت دشمنی نظام سلطه، شیوههای جنگ تبلیغاتی و فرهنگی، و راهبردهای مقابله با جبهه صهیونیسم جهانی است. این کتاب با دستهبندی محتوایی سخنان ایشان، تصویری روشن و تحلیلی از منطق تقابل انقلاب اسلامی با دشمنان ملت ایران ارائه میکند.
این اثر در ۳۶۲ صفحه تدوین شده و موضوعاتی همچون شناخت اهداف و ابزارهای دشمن، جنگ روایتها، نقش رسانه در نبرد نرم، تلاش دشمن برای ایجاد اختلاف در میان ملتهای مسلمان و ضرورت بصیرت، همبستگی و هوشیاری جامعه در برابر عملیات ترکیبی دشمن را مورد بررسی قرار میدهد.
یادآور میشود، این کتاب اکنون در کتابفروشیهای معتبر و نیز بهصورت نسخه الکترونیک در دسترس علاقهمندان قرار دارد.