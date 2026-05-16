به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان گنبدکاووس گفت: این اقدام در راستای تقویت بنیان خانواده، کمک به تأمین مسکن جوانان و ایجاد انگیزه برای ماندگاری روستائیان در محل سکونت پدری و اجدادی خود انجام شد.

صابری افزود: پارسال نیز حدود ۵۰۰ قطعه زمین با کاربری مسکونی در روستاهای شهرستان گنبدکاووس به مشمولان قانون جوانی جمعیت واگذار شد که بخشی از برنامه ملی دولت برای تسهیل و ترویج امر مقدس ازدواج و حمایت از تشکیل خانواده به شمار می‌رود.