به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، رضا جمشیدی سه‌ساری با اشاره به اینکه امروز وقوع یک فقره اصابت صاعقه در ارتفاعات روستای کوهستانی «شیله‌وشت» از توابع بخش مرکزی شهرستان تالش به نیرو‌های امدادی گزارش شد گفت: پس از دریافت گزارش، تیم‌های فوریت‌های پزشکی ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند.

فرماندار تالش با بیان اینکه با وجود سرعت عمل نیرو‌های امدادی ، مشخص شد که این جوان به دلیل شدت اصابت صاعقه و جراحات وارده، در همان لحظات اولیه جان خود را از دست داده بود افزود: این جوان از اهالی بومی منطقه بود که در حین فعالیت در ارتفاعات دچار این حادثه شد.

جمشیدی سه‌ساری از مردم منطقه، دامداران و کوهنوردان خواست با توجه به ناپایداری‌های جوی در مناطق بالادست و پیش‌بینی وقوع آذرخش، از صعود به ارتفاعات و استقرار در نقاط باز و مرتفع خودداری کنند.

روستای شیله‌وشت یکی از مناطق سخت‌گذر و کوهستانی تالش است که به دلیل موقعیت جغرافیایی، در فصول ناپایداری جوی همواره در معرض پدیده‌های طبیعی همچون صاعقه‌های شدید قرار می‌گیرد.