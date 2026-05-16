ساعتی قبل با تلاش بی وقفه آتش نشانان حریق در انبار کارخانه روغن موتور مراغه مهار و از سرایت به اطراف جلوگیری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، فرماندار شهرستان ویژه مراغه گفت: انبار کارخانه روغن موتور صبح امروز دچار حریق شده و آتش‌نشانی بلافاصله به محل اعزام و عملیات مهار کردن و اطفای حریق آغاز شد.

علی امیری راد افزود: به علت شدت زیاد آتش سوزی، نیرو‌های عملیاتی آتش نشانی از شهرستان‌های بناب، ملکان و عجب‌شیر به محل اعزام شدند.

وی اضافه کرد: با تلاش بی وقفه آتش نشانان از گسترش آتش سوزی جلوگیری و ساعت ۱۸ آتش مهار و محل حادثه ایمن سازی شد.

فرماندار شهرستان ویژه مراغه گفت: این حادثه تلفات جانی و مصدوم نداشته است.