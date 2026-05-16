پخش زنده
امروز: -
مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد: در ماههای اخیر اقدامات خوبی در راستای ارتقای خدمات و حمایت از فرهنگیان انجام شده و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، علی دهقان بهاء آبادی با تأکید بر جایگاه والای معلمان در نظام آموزشی کشور افزود: فرهنگیان اولویت اصلی مجموعه آموزش و پرورش هستند و معتقدیم باید بهترین امکانات و خدمات رفاهی برای آنان فراهم شود تا بتوانند با آرامش و انگیزه بیشتر در مسیر تعلیم و تربیت نسل آینده گام بردارند.
وی خاطرنشان کرد: برنامهریزی برای توسعه امکانات رفاهی، حمایتهای معیشتی و فراهم کردن بسترهای مناسب برای فعالیت حرفهای معلمان از جمله محورهایی است که در دستور کار آموزش و پرورش استان قرار دارد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد تأکید کرد: ارتقای کیفیت آموزش در گرو توجه به جایگاه و رفاه فرهنگیان است و این موضوع با جدیت دنبال خواهد شد.